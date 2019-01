Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat ca președintele Klaus Iohannis va caștiga inca un mandat de președinte, dupa modul in care se desfașoara acțiunile politice din acest moment.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca președintele Klaus Iohannis „are informații proaste” și ca "cel care l-a pus la conducerea SRI șomeaza", intrebat fiind de adoptarea unei OUG pe aministie și grațiere pana pe 15 ianuarie.”Inseamna ca Iohannis are informații proaste.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l a criticat duminica, la sedinta Consiliului National al PSD, pe presedintele Klaus Iohannis afirmand ca a sperat ca acesta sa nu fie un al doilea Basescu, conform Agerpres.roAm sperat si eu ca si dumneavoastra sa avem un presedinte care sa ne ajute in stoparea…