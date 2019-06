Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat marti ca declaratiile sale conform carora Romania si-ar fi aratat "fata adevarata" prin incidentele din Valea Uzului au fost interpretate gresit si ca aprecierile sale nu s-au referit la populatie, ci la faptul ca autoritatile centrale nu si-au facut datoria.…

- Incidentele de joi de la cimitirul din Valea Uzului au reprezentat un act de vandalism și de barbarie, iar UDMR va sesiza forurile internaționale, declara la RFI președintele Uniunii, Kelemen Hunor. Membri ai unor organizații de romani au intrat joi cu forța in cimitirul din Valea Uzului, au lovit…

- ​ Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul Mediafax.Întrebat,…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat,…

- Cu trei zile inainte de alegeri, UDMR intoarce spatele PSD-ALDE, dupa escaladarea scandalului legat de cimitirul de la Valea Uzului. Kelemen Hunor a precizat ca, incepand de joi, UDMR nu va mai susține nicio o inițiativa sau masura a Guvernului. De asemenea, a precizat ca pana la soluționarea situației…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Kelemen Hunor susține ca exista inca atacuri la adresa maghiarilor din Romania. Liderul UDMR considera ca "pretextul a fost folosirea simbolurilor secuiesti si insistenta privind folosirea limbii materne".