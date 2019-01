Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, este sigur ca presedintele Klaus Iohannis va intra in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si atunci va castiga al doilea mandat. In opinia lui Kelemen, Iohannis poate fi invins doar de Dacian Ciolos, insa in acest caz „suntem intr-un mare necaz”.

- Potrivit ultimului sondaj IMAS, Iohannis, Tariceanu si Ponta sunt urmati in priferinetele alegatorilor de catre Dacian Ciolos cu 9.2%, Liviu Dragnea cu 5.3%, Ludovic Orban cu 3.5%, presedintele USR Dan Barna cu 2.3%, urmat de liderul PMP Eugen Tomac cu 1.8% si Kelemen Hunor cu 0.7 procente. Cand…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a amanat numirea ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Pe 7 decembrie, premierul Viorica Dancila a anuntat ca…

- Guvernul a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis nu a semnat numirile in functie a ministrilor la Dezoltzare Regionala si Transporturi. Premierul Viorica Dancila a declarat, la Parlament, ca a vorbit la telefon cu presedintele Klaus Iohannis, care i-a transmis…

- "Romania are nevoie in momentul de fata de un guvern mai credibil decat cel de acum, care sa poata sa reprezinte tara la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, si cred ca daca Opozitia, parlamentarii responsabili, daca chiar se gandesc la interesele Romaniei, in momentul de fata nu…