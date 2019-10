Stiri pe aceeasi tema

- "Profund intristat de decesul fostului presedinte francez Jacques Chirac, un mare conducator si un adevarat om de stat, un veritabil prieten al tarii noastre. In numele poporului roman, transmit condoleante natiunii franceze", a scris Klaus Iohannis pe Twitter. Profondement attriste par le…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si-a depus, sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Kelemen Hunor a venit la sediul BEC pe o trotineta electrica si a spus ca sustine proiectele impotriva poluarii.„Astazi e putin sa avem o tara normala,…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Diplomatul roman care și-a pierdut viața in timp ce iși apara colegii din ambasada ar putea sa aiba parte de funeralii naționale, potrivit Ramonei Manescu, minstru al Afacerilor Externe.

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…

- Lovitura cumplita primita de catre președintele Klaus Iohannis. Totul se intampla chiar inaintea alegerilor prezidențiale și poate fi fatidic pentru actualul șef al statului. Iohannis poate pierde cel de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni chiar pe mana aliaților sai, cei de la PNL. …

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau roman Klaus Iohannis au avut vineri o convorbire telefonica, pe parcursul careia liderul de la Paris a spus ca nu va mai susține candidatura lui Jean-Francois Bohnert pentru conducerea Parchetului European și ca o va susține pe Laura Codruța Kovesi.…