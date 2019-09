Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, neschimbandu-se nimic in acest sens, mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament "nu este de bun augur", in conditiile in care este pentru prima data cand exista "sansa" schimbarii Guvernului.



"Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este daca va aparea motiunea de cenzura, ca oricum este o intarziere de trei saptamani. Acum trei saptamani trebuia depusa motiunea de cenzura, motiune anuntata…