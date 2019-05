Kelemen Hunor îndeamnă electoratul maghiar să voteze "DA" la referendum "Cum exista acquis comunitar pentru lucruri care pur si simplu nu au ce cauta la nivel european, aceasta chestiune care vizeaza 50-60 de milioane de persoane poate fi dusa la nivel european si acest lucru il vom propune noi. Sansele, sigur, depind si de noi, depind de capacitatea noastra de a explica, capacitatea noastra de a crea parteneriate. Va dati seama, daca Bruxellesul ne spune cum trebuie sa taiem porcul inainte de Craciun... Pana n-am intrat in UE, noi n-am stiut cum sa facem, chiar am avut nevoie de aceasta reglementare. Soarta unor comunitati importante ar trebui sa fie la fel de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

