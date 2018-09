Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune.

- UDMR nu susține niciun prag pentru abuzul in serviciu. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca Uniunea nu sprijina niciun prag propus de catre partidele politice in ceea ce priveste abuzul in serviciu, ci doreste sa lase judecatorul sa decida daca exista sau nu un prejudiciu, potrivit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca Uniunea nu sprijina niciun prag propus de catre partidele politice in ceea ce priveste abuzul in serviciu, ci doreste sa lase judecatorul sa decida daca exista sau nu un prejudiciu. Acesta a fost prezent la cea de-a doua editie a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o „minciuna generala” faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune. "Noi am ales sa iesim din sala deoarece aceasta motiune nu vorbeste despre viitor (...) Am…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o "minciuna generala" faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune. "Noi am ales sa iesim din sala deoarece aceasta motiune nu vorbeste despre viitor (...)…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca miercuri, dupa sedinta comuna a grupurilor reunite, parlamentarii Uniunii vor lua o decizie in privința unei eventuale susțineri privind motiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, potrivit Mediafax. "Miercuri dimineata la ora 9:00…