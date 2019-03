Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen a spus ca in Europa, de la Tirolul de Sud pana in Finlanda, relatia dintre minoritate si majoritate s-a rezolvat decent prin acordarea diferitelor forme de autonomie si ca este momentul ca acest lucru sa se intample si in Romania. „Romania a avut la dispozitie exact o suta de ani pentru a-si…

"Iata ca si astazi traim intr-o perioada dificila si acasa si in Europa. In afara de noi, nimeni nu isi va asuma protectia comunitatii noastre. Am invatat foarte repede ca putem conta doar pe noi insine, deoarece pentru alte comunitati, desigur, sunt prioritare aspectele care influenteaza prezentul…

- Cotidianul ungar Magyar Nemzet, considerat tribuna oficiala a Fidesz, i-a cerut joi premierului Viktor Orban sa paraseasca el însuși Partidul Popular European (PPE, dreapta), în condițiile în care liderul conservator populist este amenințat cu excluderea din cauza pozițiilor sale anti-Bruxelles,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, în cadrul Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) de la Târgu Mures, ca este o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul României nu a prezentat înca proiectul de buget, el adaugând si ca adoptarea OUG 114/2018 a…