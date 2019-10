Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR la alegerile prezidentiale, Kelemen Hunor a declarat ca nu are incredere in cineva care ”s-a dovedit ca este un turnator”, referindu-se la fostul presedinte, Traian Basescu, cel care a spus ca UDMR se afla intre formatiunile care ”au in sange tradarea”. Intr-o conferinta de…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost desemnat, la Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU), candidat din partea Uniunii la functia de presedinte al Romaniei. Kelemen spune ca desemnarea unui candidat UDMR reprezinta „o chestiune de onoare".

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere...

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, vine joi la Pitești. Candidatul PMP la alegerile prezidențiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, 25 august, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Fostul președinte nu a participat la vot. ”Candidatul PMP la alegerile…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…

- ​UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, precizând ca acesta va fi desemnat în 28 august si ca nu-l tenteaza sa fie el ''neaparat'' candidatul, potrivit Agerpres."Asa cum din 1996 încoace…

- Traian Basescu crede ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ca fi votata in primul tur, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a intra in cel de-al doilea tur. Basescu a declarat, luni seara, la Realitatea Tv, ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…