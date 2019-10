Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca fața de alegerile din 2014, Klaus Iohannis a pierdut mai mult de jumatate din electoratul maghiar, deoarece nu a facut nimic pentru el in mandatul sau și a atacat multe legi la CCR, legi care aveau amendamente aduse de UDMR.

„Noi am vazut in 2014 și am facut și masuratori post-electorale, cam 82-83% dintre maghiarii care au ieșit la vot l-au votat pe Klaus Iohannis. Am facut un sondaj dupa europarlamentare și este undeva la 40%. Cam jumatate a pierdut. Nu a facut niciun gest catre comunitatea maghiara in aceasta…