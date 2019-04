Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca, in principiu, observatiile referitoare la justitie ale prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt indreptatite, dar ca el nu are cunostinta de eventuale interventii ale Guvernului in perioada urmatoare.…

- Executivul UE a lansat o noua procedura de infrigement prin trimiterea unei Scrisori de Notificare Formala Poloniei, privind regimul disciplinar pentru judecatori, a informat miercuri Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, adaugand ca Polonia are doua luni pentru a raspunde, conform…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a vorbit la Jurnalul de Seara de la Digi24 despre vizita prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București, in condițiile in care oficialul european a avertizat in repetate randuri asupra modificarilor aduse de guvern, prin ordonanțe de urgența,…

- Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si prim-ministrul Viorica Dancila 's-au intalnit pentru a doua oara intr-o luna si au avut o discutie deschisa si sincera', a precizat pentru Agerpres un purtator de cuvant al Comisiei Europene. „Ei au discutat despre chestiuni privind Mecanismul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el și PSD se opun unui sistem bazat pe plangeri penale. Dragnea susține ca nu este de acord cu demersul de a i se face plangere penala prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Citește și: SURSE - Liviu…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Premierul Viorica Dancila a fost intampinata, joi, la sediul Comisiei Europene, de prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans. Dupa momentul strangerii de mana, cei doi inalti oficiali au intrat la discutii in plenul delegatiilor. Din delegatia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza miercuri si joi o vizita de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va participa la sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor (CoR) si va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu prim-vicepresedintele Comisiei…