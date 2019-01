Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si-a depus marti candidatura pentru un nou mandat la conducerea Uniunii, anunta un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, congresul Uniunii se va desfasura in...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat miercuri ca partidul sau nu sustine proiectul de lege al UDMR care propune o "autonomie speciala". Dragnea a precizat ca liderul Uniunii, Kelemen Hunor stie care este pozitia PSD.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a declarat, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova, ca agitatia electorala in ziua alegerilor este un pericol pentru procesul electoral. Opinia lui Nastase a fost exprimata dupa ce Parlamentul a votat in prima lectura un proiect care permite agitația…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Parlamentul a votat joi, în prima lectura, proiectul de lege cu privire la sistemul unitar de salarizare. Cel care a prezentat documentul, elaborat de Guvern, în fața deputaților a fost ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Ministrul a precizat…

- Uniunea Salvați Romania susține ca unii deputati ai partidului au votat, miercuri, „dintr-o neatenție”, un proiect privind Consiliul Concurenței, care prin amendamentele formulate „in mod deliberat ambiguu ca sa treaca neobservate”, prevedea și pensii speciale pentru angajații acestei instituții.Citeste…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la evenimentul "Drumul catre Sibiu - Un pas mai aproape", organizat de reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, ca formatiunea pe care o conduce e pro-europeana, dar asta nu inseamna ca trebuie ignorate problemele UE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, dupa discutia cu ministrii Dezvoltarii Regionale si Finantelor pe tema echilibrarii bugetelor locale, ca este aproape sigur ca tot impozitul pe venitul local va trebui sa ramana la nivel local, precizand ca trebuie gasit un echilibru corect, iar…

- Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a cerut reluarea votului la proiectul legii privind combaterea pe motiv ca au fost 'colegi in sala care nu aparut la vot'. Dupa reluarea votului, proiectul a fost adoptat cu 170 voturi pentru si 70 contra. 'Proiectul de lege a fost adoptat. V-ati bucurat prea…