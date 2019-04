Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu sunt in Guvern, ei stiu ce vor sa faca, eu nu am nici cea mai vaga idee, nu sunt atat de bine informat cum este socialistul Timmermans, ei intre ei probabil discuta mai mult. (...) El spune sa nu se intervina, ca asa stie ca in aceasta saptamana sau foarte curand cineva urmeaza sa intervina…

- Comisia Europeana acuza noul regim disciplinar subminneaza independența judecatorilor polonezi, din cauza ca nu ofera garanțiile necesare pentru a ii proteja de controlul politic, conform normelor Curții de Justiție a Uniunii Europene, se arata intr-un comunicat. Citeste si Frans Timmermans…

- Declarație tranșanta facuta la București de prim vicepreședintele Comisiei Europene. "De la publicarea raportului MCV nu am vazut progres, am vazut doar o ignorare a documentelor Uniunii din partea Guvernului și incercam, in spiritul cooperarii, sa gasim cea mai buna

- Viorica Dancila a fost chemata de urgența la Bruxelles miercuri, in cadrul unei vizite de lucru, avand o serie de discuții și cu Frans Timmermans. Acesta a aratat ingrijorarea Comisiei Europene cu privire la ultimele modificari din Justiție și cere GUvernului sa le corecteze in urmatoarele saptamani.

- Apropierea campaniei electorale pentru Parlamentul European ii face pe mai toți actorii politici sa se comporte ca atare. Daca liderul politic e și interesat direct din postura de candidat, atunci lucrurile iau clar o turnura interesanta. In week-end la Madrid a avut loc Congresul Socialiștilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, si tuturor liderilor de grup din PE, cerandu-le sa activeze orice masuri posibile care ar impiedica…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un proiect de buget cel mai tarziu in decembrie 2018, mentionand ca acest lucru inseamna haos pentru ca administratiile publice, iar firmele nu isi pot face niciun...

- Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.Plangerea…