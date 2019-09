Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, vineri seara, ca e o mare tragedie faptul ca zece ani Romania a fost condusa de Traian Basescu, acesta fiind colaborator al Securitații, potrivit sentinței Curții de Apel București. Liderul UDMR a adaugat ca multe decizii luate de Basescu au origini in acest dosar ascuns,…

- Magistrații Curții de Apel București au constatat, vineri, ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitații, decizia nefiind definitiva. Unul dintre senatorii PMP, Catalin Lucian Iliescu, intrat in Parlament chiar in locul lui Basescu, dupa ce acesta a caștigat…

- Curtea de Apel București a admis vineri acțiunea Consiliului National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii și a constatat calitatea de colaborator al Securitatii in privinta fostului președinte Traian Basescu, potrivit deciziei instanței. Ceea ce presa a scris de atatea ori, cu dovezi si marturii,…

- Fostul membru CSM, in prezent avocat, a declarat ca, in condițiile in care decizia va ramane definitiva singura raspundere ar putea fi in privința falsului in declarații. „Nu se poate pune in niciun fel in discuție mandatul de președinte, indiferent daca ramane definitiva decizia. Nu e caz…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi24, ca decizia Curtii de Apel, prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, ii provoaca "amaraciune" dar ca va merge pana la capat", in justitie pentru a-si dovedi nevinovatia. "Nu cred ca ceea ce am facut eu poate fi etichetat ca…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, vineri, sentinta in dosarul dintre Traian Basescu si CNSAS care cere recunoasterea calitatii sale de colaborator al Securitatii. Fostul presedinte sustine ca nu a colaborat. agistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte, vineri, sentina in…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu, trasnmite Mediafax.Daca…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel București unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitați, așa cum a susținut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul președinte. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de…