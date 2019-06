Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca daca rezultatele exit-poll-ului se vor confirma la numaratoarea voturilor, Uniunea va avea in urmatorii 5 ani o voce puternica in Parlamentul European. Kelemen spune ca „e pacat”, referindu-se la cozile din Diaspora.Rareș Bogdan face marele anunț:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat,vineri, ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist". Orban susține ca ruptura dintre Uniune și actuala coaliție guvernamentala poate fi probata doar prin susținerea de catre parlamentarii UDMR…

- Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa PSD, susținand ca este un partid care "a ieșit din Europa" Liderul PSD s-a referit la reuniunea liderilor PES de la Sibiu, la care "nu a fost invitat niciun reprezentant PSD"."Nu cred ca l-a vazut cineva pe Dragnea la Sibiu, nu cred ca l-a vazut…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, marți, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre reabilitarea monumentelor din Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea și a afirmat ca trebuie gasita o soluție.„Am vrut sa dam un semnal:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, solicita coalitiei guvernamentale sa gaseasca o solutie pentru oprirea lucrarilor in cimitirul militar Valea Uzului. "Exista o situatie care trebuie rezolvata foarte repede si depinde Guvern. Si am vrut sa dam un semnal. Situatia din Valea Uzului din judetul Harghita.…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…