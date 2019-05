Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la Satu Mare, ca ideea de a inlatura de la guvernare coalitia PSD - ALDE este "generoasa", insa nu vede un lider politic din Opozitie care sa coaguleze o noua majoritate. El a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, solicita coalitiei guvernamentale sa gaseasca o solutie pentru oprirea lucrarilor in cimitirul militar Valea Uzului. "Exista o situatie care trebuie rezolvata foarte repede si depinde Guvern. Si am vrut sa dam un semnal. Situatia din Valea Uzului din judetul Harghita.…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, referitor la interdictia pentru Kelemen Hunor de a intra in Ucraina, ca decizia apartine exclusiv autoritatilor ucrainene, insa astfel de hotarari pot fi atacate in instanta de catre liderul UDMR, potrivit Mediafax. „Ministerul Afacerilor Externe a luat nota…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu a folosit pașaport maghiar la punctul de frontiera cu Ucraina, așa cum a spus ambasadorul acestei țari la București, și ii cere acestuia sa prezinte documentele care au interzis, in trecut, accesul sau pe in Ucraina, potrivit mediafax.Citește…

- Deși planul inițial al trenului viza o ruta Budapesta – Cluj-Napoca, ministrul de Externe al vecinilor, Szijjártó Péter a declarat, joi, ca președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea dorește sa prelungeasca linia pâna la București. Prezent la Târgu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca cei care protesteaza impotriva Ordonantei 7, care a modificat legile justitiei, au dreptate, iar Guvernul a gresit modificand legea, dupa doar un an. "Nu despre proteste, dar am o problema cu OUG nr. 7 si au dreptate cei care o critica. In 2017…