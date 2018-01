Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca, din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare “arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, potrivit Agerpres. Hunor a facut aceasta declarație sambata seara,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. Alte modificari: Creșterea salariului minim și operaționalizarea impozitului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat (despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR, si nici de...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. "Nu au fost negocieri. Viorica Dancila…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Mutare de ULTIM MOMENT: Formularul 600, AMANAT pana…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca UDMR nu are, in acest moment, dorinta de a intra la guvernare, afirmand ca nu exista o astfel de solicitare din partea coalitiei, dar...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in principiu, nu vor fi modificari "mari sau multe" la programul de guvernare, mentionand ca acesta urmeaza sa fie actualizat. "Programul de guvernare, vorbind la stadiul de astazi, o sa il discutam in CEx. Acesta va fi subiectul principal,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD &n...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, face apel la echilibru in interiorul PSD, prin care sa fie stabilite „limitele de competența ale guvernului și ale partidului”, cu scopul de „a duce la indeplinire programul de guvernare”.

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, joi, ca premierul Mihai Tudose a „jignit profund si a amenintat nevoalat” comunitatea maghiara din Secuime, adaugand ca ii cere lui Tudose sa isi retraga declaratia cu privire la propunerea UDMR pe tema autonomiei. „Declaratiile premierului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. "În masura în care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala."In masura in care se poate, noi vom…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca iși cere scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declarație neinspirata, necugetata,…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose va fi dezbatuta și votata, joi, de la ora 11.00, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Hunor, despre votul la motiunea de cenzura: Probabil ca UDMR se va abtine Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa sedinta grupurilor reunite ale partidului, ca Uniunea nu va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose si ca parlamentarii formatiunii se vor abtine la vot.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, la finalul unei reuniuni a grupurilor parlamentare ale Uniunii, ca maghiarii se vor abtine la motiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului. Hunor a sustinut ca initiatorii demersului nu propun si alternative la guvernarea PSD: nici nume de…

- ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest club select al celor care au primit distinctii de la statul roman nu poti sa vorbesti liber. Libertatea…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- Consiliul de Onoare al Ordinului National 39; 39;Steaua Romaniei 39; 39; a decis retragerea distinctiei acordate presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, ca urmare a faptului ca intr un interviu acordat recent acesta a apreciat ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi aproape același, pentru ca vor veni deduceri in funcție de nivelul de salarizare, in funcție de nivelul de venituri și in funcție de numarul de copii. La final, efectul va fi aproape același", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la finalul discuțiilor purtate…