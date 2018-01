Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat, vineri, referitor la miniștrii cu „probleme penale”, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea asta exista o prezumtie de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca programul de guvernare nu va suferi modificari majore, subliniind ca structura executivului va ramane aceeasi. “Am facut o prezentare succinta a discutiilor avute cu partenerii de guvernare – cu conducerea PSD – si, in esenta, ceea ce am…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reusit sa rupa cordonul de jandarmi. Prin urmare, autoritatile au restricționat circulatia atat in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre Piața Rosetti – Universitate, Coltei- Universitate, Calea Victoriei – Universitate, Piața…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național ca va vota “cu partidul”. Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea reuniunii. „Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Legea a fost adoptata cu 175 de voturi „pentru”, 28…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Statutul magistraților ar putea fi modificat și in Senat, astfel incat procurorii și judecatorii sa raspunda pentru erorile judiciare. Aproape 30 de amendamente la Legea 303/2004 au fost depuse doar de senatorul Șerban Nicolae, care este și membru al Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției.…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a fost surprins, luni, intr-o ipostaza pe cat de incredibila, pe atat de rușinoasa, dand mana și aplecandu-se in semn de respect in fața denunțatorului sau din dosarul de corupție, Tiberiu Urdareanu. Ipostaza a fost surprinsa de jurnaliștii de la PSNews, in curtea Inaltei…

- Agresorul batranului de 71 de ani, lovit cu pumnul in ochi, sambata, in fața Guvernului, in timpul protestului, este cunoscut cu tulburari psihice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a și pensionat. Sandel Matei, alias Sandy, are 43 de ani, este nascut in București și este pensionat pe…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat anumiți lideri ai PSD ca intentioneaza sa organizeze in zilele urmatoare. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat marti Mihai Visan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Ministerul Agriculturii…

- Singurul reprezentant al partidului aflat la putere care a raspuns criticilor dure venite de la Departamentul de Stat al SUA fața de modificarile legilor justiției a fost, marți dimineața, fostul ministru al justiției, Florin Iordache, președintele comisiei speciale parlamentare de unificare a legilor…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a adoptat, vineri, un amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in baza caruia președintele Romaniei nu mai poate refuza propunerile Consiliului pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte si presedinti de sectii ai Inaltei…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul țarii, valabila de marți, de la ora 3.00, pana miercuri, la ora 18.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, fost primar al Sibiului, nu este menționat in cartea „Personalitați de referința ale Sibiului”, care va fi lansata sub egida Universitații „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), avandu-l drept coautor chiar pe purtatorul de cuvant al instituției, Teodor Boanta. Intrebata…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, a afirmat ca, in urma unui control, la un hypermarket din Bucuresti s-au depistat 108 kilograme de citrice pe a caror eticheta de productie apare E233, o substanta care, folosita in cantitati peste medie, poate cauza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…

- Magistrații Tribunalului Brașov au respins propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva a lui Ninel Cercel, in cazul caruia au dispus masura controlului judiciar. DNA a formulat contestație la masura dispusa de magistrați, a declarat purtatoarea de cuvant a Tribunalului Brașov, judecatoarea Gabriela…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…