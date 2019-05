Stiri pe aceeasi tema

- "Acest subiect tine aproape exclusiv de resortul premierului, care are responsabilitatea cabinetului. Eu mi-am spus punctul de vedere. Mi-l pastrez. Cred ca ar fi fost, in acest moment, utila o restructurare, dintr-un motiv foarte clar: presedintele vad ca este dispus la fiecare propunere de remaniere…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Arad, ca Uniunea nu va vota restructurarea Guvernului pe motiv ca nu are niciun argument sa faca acest lucru si ca nu crede ca astfel va fi imbunatatita guvernarea, potrivit mediafax.Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, la Arad, in cadrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca, in cazul in care se va ajunge la varianta restructurarii Guvernului, actuala coalitie are majoritate in Parlament si fara UDMR. "Am auzit ce a spus UDMR-ul si stiam ca UDMR-ul nu sustine o restructurare a Guvernului, am si discutat cu colegii de…

- Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca UDMR nu va vota in Parlament schimbarea structurii Guvernului, plan prin care Liviu Dragnea incearca sa-l impuna pe Egen Nicolicea la Ministerul Justitiei, in pofida opozitiei lui Klaus Iohannis. „Sa ocolesti presedintele prin restructurare si printr-un vot in Parlament,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni ca partidul sau va vota in favoarea motiunii depuse la Senat impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca este „inacceptabil” sa dai ordonante de urgenta pe domeniul Justitiei.