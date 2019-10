Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, dupa discutiile cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca formatiunea va sustine Guvernul propus de acesta, care trebuie sa fie monocolor. El a spus ca s-au finalizat discutiile privind cele 12 conditii si cerinte pe care ALDE le-a formulat.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a prezentat joi conditiile pe care partidul sau le-a pus lui Ludovic Orban pentru a sustine guernul liberal. Acesta cere sa nu se dea ordonante de urgenta pe legile Justitiei, si sa nu se modifice legile electorale. Cei doi lideri au mai discutat despre OUG 114, unde…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca formatiunea pe care o conduce nu acorda nimanui un cec in alb, si va putea preciza daca va sustine sau nu viitorul guvern dupa anuntarea numelui premierului desemnat, scrie Agerpres. "Probabil ca astazi domnul Iohannis va anunta viitorul prim-ministru.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca "se contureaza un guvern liberal monocolor", dar precizeaza ca Uniunea nu ii va acorda un "cec in alb" lui Ludovic Orban. "Se contureaza un guvern monocolor liberal, probabil. Vom vedea. Probabil ca marti va fi cunoscuta propunerea, desemnarea primului ministru…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…