- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins ca Romania va face fata mandatului de presedinte al Consiliului Uniunii Europene. El comenteaza și ceremonia de la Ateneu, spunand ca invitațiile au fost trimise foarte tarziu și ca evenimentul putea fi organizat mai bine.

- Kelemen Hunor crede ca Bucurestiul „trebuie sa fie foarte atent la dosarele in actualitate, trebuie sa pregateasca foarte bine perioada urmatoare, pentru ca in aceasta perioada de sase luni de zile mari lucruri nu se vor intampla"."Sigur, cu Brexitul e o alta poveste si aici daca se va…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat joi, la Oradea, ca romanii nu au incredere in Romania, cu toate ca, formal, tara se afla in topul sau istoric. "Romania, care a sarbatorit Centenarul, din punct de vedere formal se afla in topul sau istoric: suntem membri NATO, membri UE, guvernul se pregateste…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, legat de preluarea de catre Romania de la 1 ianuarie 2019 a președinției Consiliului UE, ca pe agenda „nu exista nimic care sa țina de interesul nostru”, cum ar fi aderarea la spațiul Schengen, sau ridicarea MCV, potrivit…

- „Da, am vazut ce a spus domnul Tariceanu, dar referirea dansului era legata de dezbinarea care exista in societate, de dezbinarea dintre partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic, sau al programului pentru preluarea presedintiei rotative”, a afirmat premierul. Viorica…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, despre posibilitatea semnarii unui pact privind Justitia, ca nu stie si nu a auzit despre un asemenea acord, mentionand ca va avea un punct de vedere numai dupa consultarile cu seful statului in functie de ce va propune acesta. "Nu…