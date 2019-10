Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a fost desemnat vineri candidat al UDMR la alegerile prezidențiale, fiind pentru a treia oara când acesta se înscrie în cursa pentru funcția suprema în stat, în numele Uniunii. Kelemen Hunor a fost singura propunere formulata în cadrul Consiliului…

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere...

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Acesta nu a participat la vot.„Candidatul PMP la alegerile prezidentiale este Theodor Paleologu. Purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale si…

- PMP il va desemna, oficial, duminica, pe Theodor Paleologu candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Acesta se bucura de sprijinul partidului, dar și de al fostului președinte Traian Basescu.Citește și: Un senator PSD a DEMISIONAT din partid: avea funcție de conducere in Senat…

- "Asa cum din 1996 incoace, de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale, vom avea si in anul 2019. Atata pot sa va spun in acest moment, ca sigur va exista un candidat din partea noastra. Pe 28 august vom avea o sedinta si atunci vom face nominalizarea”, a afirmat Kelemen Hunor.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca UDMR isi va stabili candidatul la alegerile prezidentiale din acest an in 28 august, precizand ca nu este obligatoriu ca el sa fie cel care va intra in cursa pentru Cotroceni.

- ​UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, precizând ca acesta va fi desemnat în 28 august si ca nu-l tenteaza sa fie el ''neaparat'' candidatul, potrivit Agerpres."Asa cum din 1996 încoace…

- Traian Basescu crede ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ca fi votata in primul tur, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a intra in cel de-al doilea tur. Basescu a declarat, luni seara, la Realitatea Tv, ca Viorica Dancila va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale,…