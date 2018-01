Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, despre declaratia lui Tudose: M-a socat, sa o retraga, astept scuze Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaceptabila.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor arbora pe instituții steagul Ținutului Secuiesc, excluzand din start ideea autonomiei acestora. Șeful Uniunii…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie, potrivit Digi24

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat la RFI presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care s-a declarat socat si a spus ca asteapta scuze de la prim-ministru.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor continua sa ceara autonomia Ținutului Secuiesc. Șeful Uniunii a adaugat ca așteapta scuze de la prim-ministru.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, spune presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri despre rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc, semnata recent…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, considera ca romanii au de suferit in urma conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta susține ca este, de fapt, un joc politic și nu dorește ca partidul pe care il conduce sa se amestece in certurile PSD-ului.…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, joi, ca premierul Mihai Tudose a „jignit profund si a amenintat nevoalat” comunitatea maghiara din Secuime, adaugand ca ii cere lui Tudose sa isi retraga declaratia cu privire la propunerea UDMR pe tema autonomiei. „Declaratiile premierului…

- Liderii UDMR ii dau o replica dura premierului Mihai Tudose. Motivul? Acesta i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc”. Mai exact, Porcsalmi Balint, președinte executiv al UDMR, este cel care ii raspunde prim-ministru, in timp ce Kelemen Hunor distribuie mesajul…

- Subiectul Autonomiei Ținutului Secuiesc revine in forța. Formatiunile politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat, luni, la Cluj-Napoca, o declaratie comuna privind autonomia Tinutului Secuiesc. Documentul vorbeste despre trei tipuri de autonomie – teritoriala, locala si culturala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, la sediul PSD ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. Anunțul vine dupa intalnirea cu premierul Mihai Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria in aceasta dimineața.„Vreau sa ințelegeți…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…

- „Este pentru prima data în cei 25 de ani când un președinte încalca ostentativi o prevedere expresa a Constițuiei. Parlamentul este obligat sa reacționeze la aceasta faradelege”. Declarația îi aparține lui Alexandru Tanase, fostul președinte al Curții Constituționale.…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, precizeaza ca premierul Mihai Tudose nu conduce PSD. Declarația a fost facuta in contextul in care Tudose a spus ca nu susține proiectul privind statutul Casei Regale. „E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea ce hotaram noi in Camera Deputatilor si Senat…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat. "UDMR nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca isi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata, necugetata, dar sunt convins…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca își cere scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada, potrivit Agerpres.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca iși cere scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declarație neinspirata, necugetata,…

- Miting PSD si la Cluj. Un senator clujean al opozitiei desfiinteaza mesajul de mobilizare al PSD Liderii interimari ai PSD Cluj pregatesc pentru sambata si in municipiul nostru un miting "pentru romanism si impotriva abuzurilor de tot felul". Liderii nationali ai PSD împreuna cu câtiva…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca este corecta poziția premierului Mihai Tudose care a afirmat ca nu ințelege conceptul de "stat paralel", in contextul in care in cadrul dezbaterilor asupra rezoluției adoptate de partid la Baile Herculane unii au fost de acord cu aceasta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca este corecta poziția premierului Mihai Tudose care a afirmat ca nu ințelege conceptul de "stat paralel", in contextul in care in cadrul dezbaterilor asupra rezoluției adoptate de partid la Baile Herculane unii au fost de acord cu aceasta…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose este dezbatuta și votata, joi, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o şedinţă…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose va fi dezbatuta și votata, joi, de la ora 11.00, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o…

- ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest club select al celor care au primit distinctii de la statul roman nu poti sa vorbesti liber. Libertatea…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Parcul urmaza sa cuprinda 335.000 de stejari care simbolizeaza eroii care au pierit in luptele din Primul Razboi Mondial de la Marasti, Marasesti si Soveja. Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Vrancea, aproximativ 3.000 de voluntari vor fi implicati in campania de plantare de sambata,…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca va fi luata o decizie cu privire la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Calarasi, Vasile Iliuta, care ar fi fugit de un echipaj de politie, atunci cand va avea o informare completa cu privire la acesta. "Permiteti-mi sa nu va raspund la nicio…

- Refuzul premierului Mihai Tudose de a-si asuma modificarea Legilor Justitiei readuce UDMR in primplanul jocurilor politice, la doar trei luni dupa ce oamenii lui Kelemen Hunor au ratat intrarea la guvernare, din pricina scandalului iscat de grabnica „reanimare” parlamentara a controversatului Statut…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca închiderea frontierei dintre Rusia și Donbas ar duce la macel. Declarația a fost facuta de Putin în timpul unui discurs la clubul de discuții „Valdai” de la Soci, raporteaza RIA Novosti. Potrivit șefului Kremlinului, închiderea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a provocat, miercuri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere publica in legatura cu situatia actuala a Romaniei, liberalul afirmand ca Dragnea nu ar trebuie sa se mai ascunda in spatele ”latrailor de partid”. „Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere…

- Luni, premierul Mihai Tudose trimite la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu – ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe – ministru al Transporturilor si Marius Nica – ministru delegat pentru Fondurile Europene. Președintele…