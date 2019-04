Kelemen Hunor crede ca Augustin Lazar face bine ca se pensioneaza: "Haideti sa punem intre paranteze persoana domnului Lazar. In comunism si securistii au respectat legea, dar acest lucru nu inseamna ca au fost oameni buni. Si politia politica a respectat legea, legea de atunci. Domnul Augustin Lazar face bine ca se retrage".

In opinia liderului UDMR, "domnul Lazar in acea perioada era un om extrem de tanar si un om extrem de ambitios. In aceasta tara, in acea perioada erau inca vreo 18-19 milioane de oameni ambitiosi si tineri. Nu toti au facut astfel de compromisuri doar pentru cariera",…