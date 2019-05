Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca asteapta o motiune de cenzura impotriva guvernului si a afirmat ca formatiunea sa politica are propuneri care sa fie introduse in textul motiunii.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat intr-un interviu acordat pentru ”Europa Libera”, ca Uniunea nu a participat la discuții legate de schimbarea Guvernului dupa alegerile europarlamentare. Liderul UDMR a estimat ca nu exista in momentul de fața un lider capabil sa adune in jurul sau o noua…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Arad, ca Uniunea nu va vota restructurarea Guvernului pe motiv ca nu are niciun argument sa faca acest lucru si ca nu crede ca astfel va fi imbunatatita guvernarea, potrivit mediafax.Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, la Arad, in cadrul…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca deputatii UDMR nu il vor sustine pe Tudorel Toader la votul motiunii simple a opozitiei, care va fi dat...