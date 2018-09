Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, dupa sedinta Consiliului Permanent al formatiunii, ca maghiarii si sustinatorii formatiunii sale trebuie sa participe la Referendumul din 6-7 octombrie, dar fiecare sa voteze dupa constiinta sa. "Noi consideram ca democratia inseamna si participare…

- 'In aceste conditii, cand ministrul, de doua ori, a facut niste gesturi cu care nu numai ca nu am fost de acord, dar nici nu am fost consultati, consideram ca in acest moment colaborarea cu ministrul Educatiei va fi imposibila si de aceea noi cerem si asteptam o remaniere in fruntea ministerului…

- Presedintele filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal, senatorul Costel Soptica, recomanda populatiei sa voteze in favoarea familiei traditionale la referendumul din 7 octombrie.El a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca, la randul sau, va sustine, prin vot, familia…

- Romania risca sa isi incalce obligatiile internationale privind drepturile omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea spune ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale…

- Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, a postat pe pagina de Facebook, un text in care susține ca procurorii romani folosesc din nou justiția din Romania, pentru a stigmatiza minoritatea maghiara.