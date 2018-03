Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Cristian Chirtes, liderul PNL Mures, a transmis joi, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un "gand bun" tuturor maghiarilor si a declarat ca, in cinstea acestei zile, a pregatit un meniu special format din branza de Ibanesti, o zona folclorica romaneasca de pe Valea Gurghiului, si colaci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Liderul Uniunii a aratat ca, potrivit raportului Consiliului European, Romania a facut regrese in privinta garantarii drepturilor nationale si lingvistice ale nationalitatilor, dand exemplul prefectilor din Covasna si Harghita. ”Deformeaza realitatea” "Raportul Consiliului European…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, cere Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, de amendare a primarilor localitatilor decorate in culorile steagului maghiar, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari.

- Facultatea de Istorie și Filosofie a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, impreuna cu Asociația Studențeasca PhiloHistoRiSs organizeaza concursul de istorie locala pentru liceeni “Spune Povestea Locului Tau” in perioada 11-12 mai 2018, care anul acesta a ajuns la ediția a IV-a. Termenul limita…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, ca formatiunea pe care o reprezinta va sustine coalitia de guvernare in Parlament atata timp cat ''actiunile si deciziile ei servesc binele comun''. 'Vom sustine aceasta coalitie in Parlament pana cand…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in anul Centenarului Marii Uniri ar fi mai util ca Romania sa inceapa sa construiasca, cu referire la marile proiecte de infrastructura rutiera si feroviara, fiindca festivitatile trec si nu ramane nimic concret in urma lor. "Eu cred ca, in anul Centenarului,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca este nevoie de o colaborare strategica intre Romania si Ungaria, la fel cum este necesar ca Romania sa aiba parteneriate si politici de vecinatate cu toate statele din jurul sau. In context, el s-a referit la necesitatea dezvoltarii…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Un numar de 40 de tineri din medii defavorizate vor primi finantare pentru acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C si CE, din partea MOL Romania si a Fundatiei Pentru Comunitate, se arata intr-un comunicat remis joi de companie. Potrivit comunicatului, fondurile alocate…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Problema maghiara nu este nici de departe solutionata in Romania, concluziile raportului Consiliului Europei sunt reale – este opinia presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, dupa publicarea documentului elaborat de Comitetul Consultativ al Consiliului Europei „Romania nu este o țara model in ceea ce priveste…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit si despre scandalul care a zguduit Politia Romana: cazul politistului-pedofil. Invitata la Romania TV, ministrul Dan a spus ca a declansat verificari, dupa ce au aparut informatii in spatiul public cu privire la o eventuala protectie de care ar fi beneficiat…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- Prioritatile parlamentare in noua sesiune Liderii formatiunilor parlamentare au anuntat prioritatile noii sesiuni legislative, care începe joi. Cu o sinteza a declaratiilor, redactorul RRA, Iulia Gherman: "Ca prioritati legislative, social-democratii vorbesc, între…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat."Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Niculae Badalau a facut o afirmatie soc intr o emisiune tv legata de scandalul din PSD. Presedintele executiv al partidului sustine ca, luni, trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie Romania TV.Exista o disputa de partid care a fost accentuata…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut o serie de afirmații halucinante, sâmbata, la Turda, în contextul recentului scandal diplomatic dintre România și Ungaria, declanșat ca urmare a unei declarații facute de premierul Mihai Tudose la

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii nu vor „flutura langa drapeluri”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Atentie, soferi! Ceata in 16 judete, intre care si Cluj Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, peste 60 de percheziții in București, Mureș și Bistrița-Nasaud in sediile mai multor instituții publice și in locuințele mai multor persoane intr-un dosar de corupție in care sunt implicați funcționari publici din cadrul RAR Mureș. Ofiterii Directiei Generale…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…