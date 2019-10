Kelemen Hunor, către Klaus Iohannis: CEREM să respecte deciziile CCR! Intrebat de moderatorul TVR, Ionuț Cristache, despre faptul ca președintele Iohannis nu pune in aplicare decizia CCR cu numirea miniștrilor, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca: 'Cerem sa respecte deciziile Curții și sunt convins ca la un moment dat le va respecta. Președintele Iohannis trebuie sa respecte decizia CCR. Și daca e corect sau nu, trebuie respectata. Altfel, dispare și acel liant fara de care nu se poate construi o societate. (...) Daca nu respectam Constituția, deciziile CCR și instituțiile fundamentale, atunci omul de rand ce vede? Eu cred ca opoziția a facut o mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a României a respins, luni, sase contestatii formulate împotriva înregistrarii candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu si Kelemen Hunor la alegerile prezidentiale din noiembrie.

- Parlamentul este obligat ca, odata declansata procedura de modificare a legii in vederea punerii sale de acord cu Constitutia, sa adopte normele care transpun actul jurisdictional al Curtii, eliminand viciile de neconstitutionalitate constatate, precizeaza CCR in motivarea deciziei prin care a admis…

- Deputatul PSD Ciprian Șerban a reacționat, pe facebook, dupa decizia de miercuri a CCR. parlamentarul a lansat un atac la președintele Klaus Iohannis, care ar acționa impotriva Romaniei.Citește și: Alexandru Cumpanașu, atac de ultima ora la Viorica Dancila și Klaus Iohannis: ‘Iși pun coada…

- Klaus Iohannis, declaratii: CCR a luat azi in discutie situatia politica actuala. Decizia CCR nu schimba cu nimic situatia in care se afla Guvernul Romaniei de trei saptamani. Guvernul nu mai are aceeasi compozitie si prim-ministrul este obligat de Constitutie sa mearga in Parlament…

- "Din nefericire, Palatul Cotroceni a devenit un sediu de campanie pentru actualul președinte. Ii transmit domnului Klaus Iohannis ca cetațenii inca așteapta explicații cu privire la motivul pentru care incalca repetat Constituția. Toți vrem sa ințelegem de ce actualul șef al statului face…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea sustine ca motivele invocate de presedintele Klaus Iohannis pentru respingerea remanierii nu sunt legale si constitutionale, astfel ca premierul Viorica Dancila poate sesiza Curtea Constitutionala.

- “Președintele Iohannis este, din nefericire, un difuzor perpetuu de discordie sociala! Ințelegem cu toții tensiunea prin care trece, odata ce iși dorește un mandat nou pe realizari insesizabile, pe acorduri de imagine care dau bine in ochii romanilor, lipsite de consistența și pline de PR țintit!…

- "Asistam la teatrul ieftin al unui președinte al carui unic scop este obținerea unui nou mandat in toamna acestui an. Ieri, Curtea Constituționala a decis ceea ce noi anunțam din perioada premergatoare referendumului. Inclusiv cei doi judecatori de la CCR numiți de domnia sa, au ințeles și…