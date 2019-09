Kelemen Hunor candideaza ilegal la Presedintia Romaniei! E agent dublu! Securistii de frunte ai Romaniei au umplut lista de candidati la Presedintie cu tot felul de personaje care le sint comode si pentru adormirea Neamului pentru inca 30 de ani de jaf si saracie ! Maghiarii din Romania sint saraci, ca toti Romanii dealtfel, desi ong-ul UDMR este mereu la putere, de aproape 30 de ani ! Kelemen Hunor este seful ong-ului care, in mod ilegal, participa la alegeri de aproape 30 de ani ! UDMR nu este partid, este ong tolerat de intreaga sleahta de securisti din ultimii 30 de ani ! O fi Kelemen Hunor un cetatean simplu si destoinic al Patriei ?! DELOC ! Este o biata unealta… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata ca una dintre provocarile campaniei prezidentiale este ca mesajul sau sa ajunga si la romani si le-a transmis acestora ca trebuie sa incerce sa aleaga si un sef al statului de etnie maghiara. 'In primul rand voi vorbi (in campania electorala -…

- "As dori sa raspund acum la mai multe intrebari pe care le-am primit de vineri, mai ales la intrebarea 'de ce?'. In primul rand rand, de 23 de ani Uniunea are un candidat la functia de presedinte a Romaniei, deoarece avem o viziune foarte clara privind activitatea si prioritatile pe care presedintele…

- Dupa 3 mandate de primar al Clujului si un mandat de senator, Gheorghe Funar (70 de ani) candideaza la presedintia Romania. Fostul edil a gasit o solutie pentru a-i face fericiti si bogati pe romani, avand in vedere ca in Romania sunt diamante, iar la Rosia Montana sunt metale in valoare de 10.000 miliarde…

- Avram Iancu, bibliotecarul care a trecut inot Canalul Manecii, și-a anunțat miercuri candidatura la Președinția Romaniei. El s-a facut remarcat in mai multe incercari sportive extreme, pe care le-a dus de fiecare data la bun sfarșit. Bibliotecarul Avram Iancu din Petrosani a anunțat pe Facebook ca in…

- ALDE Brașov susține cu toata convingerea candidatura domnului Calin Popescu Taiceanu pentru funcția suprema in statul roman. Pentru ca e un om ințelept, cumpatat, energic și vizionar. Dincolo de simpatii efemere, de emoții create artificial, de susținerea partizana pentru unii sau pentru alții, romanii…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a fost un succes, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "A fost un mandat de succes, in care Romania a dovedit ca este puternic atasata valorilor europene si a actionat pentru consolidarea proiectului european, pentru o Uniune a cetatenilor,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat luni ca a luat decizia de a se inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania…

- Ea a fost intrebata duminica seara, la postul Antena 3, care a fost contributia presedintelui Iohannis la Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene. "Foarte mica. L-as lasa corigent pe domnul presedinte. Nu am cooperat pe Presedintie foarte mult cu domnul presedinte. Sunt convinsa ca a fost…