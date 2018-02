Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- PNL va ataca la CCR legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, a declarat, luni, presedintele PNL,Ludovic Orban, afirmand ca liberalii nu ataca UDMR si cerandu-le lui Liviu Dragnea si lui Calin Popescu Tariceanu sa precizeze daca au promis oficialilor maghiari semnarea unui acord.

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune "demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- Liviu Dragnea este personalitatea care influențeaza cel mai mult Romania, considera 12,7% din cei intervievați de Avangarde intr-un sondaj in care doar 9% il indica pe Klaus Iohannis. Deși e mort, Regele Mihai e creditat cu 2%, la fel ca șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Klaus Iohannis…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Peste mai putin de o ora si jumatate, premierul Dancila si ministrii noului Guvern vor merge la Palatul Cotroceni, pentru ceremonia depunerii juramantului de investitura. UPDATE: Aflat inca la Parlament, Liviu Dragnea a confirmat ca va merge la Cotroceni, la fel ca si presedintele Senatului, si, respectiv,…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Liviu Dragnea este vazut de 41% dintre respondenți drept politicianul care a greșit cel mai mult in 2017. Liderul PSD este urmat la mare distanța de Klaus Iohannis - 9%, dar, in mod surprinzator, și de Traian Basescu - 6% și Victor Ponta - 3%. Urmeaza protagoniștii guvernamentali din ultimul an: Florin…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- PNL respinge solicitarile de autonomie ale partidelor maghiare. Rezolutia semnata la Cluj PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca în Constitutie…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- Ea spune ca regulamentul comun al Camerei Deputaților și Senatului a fost incalcat. "Regulamentul comun al Camerei Deputatilor si Senatului spune foarte clar ca doar plenul reunit poate adopta declaratii in numele Parlamentului (art. 13 pct 23). Constitutia stabileste ca Parlamentul este…

- Mai multi deputati din Opozitie au contestat, miercuri, in deschiderea plenului Camerei, declaratia comuna semnata de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Deputatii Opozitiei care au luat cuvantul au solicitat…

- In numele intregului Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au batut obrazul diplomatiei americane, dupa ce SUA au indemnat ca in legile Justitiei sa nu fie incluse prevederi care afecteaza lupta impotriva coruptiei. PSD considera ca America a incalcat suveranitatea Romaniei. Opozitia considera…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au reușit sa izoleze Romania pe plan extern și sa puna in pericol Parteneriatul strategic cu Statele Unite, afirma europarlamentarul Monica Macovei, intr-o declarație de presa transmisa marți AGERPRES. "Lupta…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, anunța, in septembrie, ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, despre o colaborare intre cele doua țari. Dragnea i-a cerut lui Orban susținerea Ungariei pentru aderarea Romaniei la OECD, in timp ce Orban a cerut reinființarea Liceului Romano…

- "O sa vedem ce spune in comunicat", a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, intrebat despre decizia CCR pe cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, privind existenta unui conflict juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Initiativa legislativa privind statutul Casei Regale va fi dezbatuta in procedura de urgenta in Parlament a decis luni plenul Senatului la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii propunerii. ”Am discutat si am hotarat impreuna cu omologul meu de la Camera Deputatilor, dl. Liviu…