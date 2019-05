Stiri pe aceeasi tema

- ”Este un nou semnal de alarma. Este extrem de important ca toate controalele sa fie facute publice. Fiecare dintre noi trebuie sa știm ce cumparam și de unde cumparam. Daca ne uitam la starea de sanatate a populației vedem ca este tot mai precara. Trebuie și noi sa ne facem ordine in țara noastra.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, primul pe lista de candidati ai PMP la alegerile europarlamentare, a declarat, miercuri, ca anuntul premierului Viorica Dancila cu privire la mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim ,,este o mare prostie”. ,,In politica externa totul este…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca un subiect cum este relocarea unei ambasade ar trebui discutat in Romania ''foarte serios'' de catre toti ''actorii'' importanti din politica externa, potrivit agerpres.ro.Citește și: CSM amana discutarea actiunilor disciplinare exercitate…

Un nou scandal zguduie lumea medicala din Romania. Cazul medicului Mateo Politi pare sa fie deschis Cutia Pandorei. In decurs de doar cateva saptamani, autoritațile au depistat o mulțime de medici, asistente sau angajați ai unor saloane de infrumusețare care profesau fara a avea studii de specialitate.