"In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. Am vrut sa transmit personal urarile mele de bine si, desigur, as fi vorbit despre drumul comun pe care comunitatile nationale maghiare din Bazinul Carpatic l-au parcurs de la caderea dictaturilor comuniste si as fi vorbit si despre provocarile cu care ne confruntam. As fi…