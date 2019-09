Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit pe trotineta electrica pentru a da un mesaj pentru fiecare om, fiecare cetatean. Sa folosim mai putin masinile, sa avem grija de mediu, de viitorul copiilor nostri si sa nu limitam dreptul nimanui de a folosi aceste mijloace de transport. Este nevoie de reglementari, sigur, dar nu de limitari…

- Top candidati in functie de numarul de semnaturi stranse (date comunicate de partidele care ii sustin): 1. Klaus Iohannis (sustinut de PNL): 2,2 milioane 2. Viorica Dancila (PSD): 1,4 milioane 3. Mircea Diaconu (ALDE, Pro Romania): 500.000 3. Dan Barna (USR-PLUS): 400.000…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca va trimite scrisori catre Viorica Dancila și Klaus Iohannis, in cazul in care premierul va numi in Guvern miniștri de la ALDE. Liderul formațiunii a precizat ca șefului statului ii va spune sa nu semneze decretele, conform Mediafax.„Astazi (miercuri -…

- "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja ca depun motiune de cenzura au pierdut deja o saptamana. Daca mai pierd o saptamana, s-ar putea sa fie o surpriza mare: sa existe o reorientare, fiindca asa e in Parlamentul…

- Sud-coreenii de la Hyundai au dezvoltat un prototip de trotineta electrica a carei autonomie ajunge pana la 20 de km si care va veni la pachet cu viitoarele modele ale constructorului auto, se arata intr-un comunicat de presa al Hyundai Auto Romania, transmis miercuri AGERPRES.Bazata pe conceptul…

- Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, care reglementeaza circulatia trotinetelor electrice pe drumurile publice. "Trotinetele electrice sunt din ce in ce mai prezente in traficul din tara noastra, ele devenind…