Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghita, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se intalneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, la aniversarea a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deplange moartea, la numai 63 de ani, a senatorului Verestoy Attila, presedintele Organizatiei Odorheiu Secuiesc a formatiunii, subliniind ca acesta a fost un om deosebit, un coleg si un prieten, un politician de exceptie, dedicat comunitatii maghiare, pe care a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Mutare de ULTIM MOMENT: Formularul 600, AMANAT pana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce crede doamna Dancila…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce crede…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Dragnea, despre alegerea viitorilor ministri: Nu poti sa vii in fata partidului sa spui asta e echipa mea Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca spera ca propunerea PSD sa se materializeze la Cotroceni, sustinand ca nu s-a discutat despre o structura a Guvernului, dar ministrii vor fi stabiliti…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut o serie de afirmații halucinante, sâmbata, la Turda, în contextul recentului scandal diplomatic dintre România și Ungaria, declanșat ca urmare a unei declarații facute de premierul Mihai Tudose la

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor arbora pe instituții steagul Ținutului Secuiesc, excluzand din start ideea autonomiei acestora. Șeful Uniunii…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a convocat o reuniune cu reprezentantii celor 32 de selectionate calificate la Cupa Mondiala din 2018 in zilele de 27 si 28 februarie la Soci, relateaza L'Equipe. La aceasta reuniune obisnuita inaintea unui turneu final se vor decide ultimele…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a anuntat, luni, ca a prezentat in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al partidului o propunere de proiect politic pentru anul 2018. El a mentionat ca documentul, prezentat sub forma unei scrisori, va fi discutat la urmatorul CExN.…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizând ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc la sfârsitul acestei luni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dîncu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de coruptie. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online Ada Vîlceanu)

- O publicație independenta cu sediul la Bruxelles a facut recent o radiografie a activitații DNA, intr-un articol intitulat „Corupția luptei anticorupție din Romania” („The Corruption of Romania’s Anti-Corruption fight”). „Aceasta este povestea luptei anti-corupție a Romaniei: o creștere cu 50% a numarului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca isi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata, necugetata, dar sunt convins…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca iși cere scuze pentru declarația facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declarație neinspirata, necugetata,…

- Marius Pieleanu este de parere ca din aceasta confruntare va pierde PSD iar tema conflictului este ”lupta pentru putere” din partid. ”In mod normal primarul general ar trebui sa dea socoteala președintelui partidului. In mod normal premierul ar trebui sa dea socoteala tot președintelui partidului…

- Patru mașini s-au tamponat duminica, pe DN7, la Talmaciu II, pe sensul Valcea - Sibiu, iar alte trei s-au ciocnit pe DN1, la kilometrul 300, pe sensul Sibiu spre Veștem, a anunțat Poliția locala. Cele patru mașini de la Talmaciu s-au tamponat din cauza nepastrarii distanței de…

- Erol Bedir a dezvaluit ca Marius Sumudica are un salariu anual de 400.000 de euro si a precizat ca romanul nu va fi despagubit in cazul in care va fi demis, dar va trebui sa plateasca o anumita suma de bani daca va parasi clubul. "Salariul lui Sumudica este de 400.000 de euro pe sezon. Daca…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, a declarat joi, la Sinaia, ca va propune bancilor ca in cazul creditelor oferite persoanelor fizice costul acestora sa nu mai fie „atat de puternic legat” de indicatorul ROBOR. ...

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose va fi dezbatuta și votata, joi, de la ora 11.00, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o…

- Guvernul Tudose se confrunta azi cu prima motiune de cenzura Guvernul Tudose se confrunta joi, 23 noiembrie, cu prima motiune de cenzura, dupa ce, la începutul verii, a venit în locul Cabinetului Grindeanu, demis tot prin motiune de cenzura, depusa chiar de social-democrati. Acum…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera ca fiind "de…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca modificarea legilor justiției, precum și acțiunile intreprinse de partidul aflat la putere reprezinta "o amenințare" la adresa democrației. "Chiar ne confruntam cu o amenințare la adresa democrației. Cei care sunt astazi…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, îl contrazice pe Liviu Dragnea în privința mitingurilor anuntate de acesta la finalul saptamânii trecute. ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri…

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca maghiarii trebuie sa-si asume fara teama opiniile, chiar daca le sunt retrase toate distinctiile. Reactia acestuia vine dupa ce, miercuri, Consiliul de Onoare al O...

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI ca formatiunea maghiara nu va semna motiunea de cenzura pregatita de liberali. Fara voturile UDMR nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose sa fie adoptata. "Ieri am avut o discutie cu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat marți ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus pachetului fiscal pe care urmeaza sa il adopte Guvernul. Întrebat, la Palatul Parlamentului, daca Tudose s-a opus luni pachetului fiscal și i-a comunicat ca nu mai vrea sa îl promoveze,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, în opinia sa, nu este nicio problema cu amânarile succesive ale sedintelor de Guvern în care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal. „Cred ca atunci când…

- Guvernul ar putea amana și luni ședința extraordinara in cadrul careia ar fi urmat sa aprobe o serie de masuri fiscal-bugetare, au precizat surse guvernamentale. Inițial, aceasta ședința a fost programata vineri, dar a fost amânata pentru luni. AGERPRES/ (AS…

- In lumea zilelor noastre, in care stresul si oboseala au devenit niste reale impedimente pentru desfasurarea normala a multor activitati din viata de zi cu zi, tot mai multi angajatori aleg astazi sa permita angajatilor sa lucreze direct de acasa, astfel incat sa se poata bucura din plin de confortul…

- Proba sportiva la examenul de admitere in scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din ianuarie 2018 va consta intr-un traseu practic aplicativ, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica. Potrivit MAI, introducerea, incepand cu ianuarie 2018, a traseului…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicații cu privire la reforma fiscala pe care a inițiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemulțumire în ultima perioada, transmite Agerpres. Șeful UDMR considera ca Guvernul…