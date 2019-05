Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Uniune Europeana puternica, in care se va auzi vocea comunitatii maghiare si a recomandat tuturor cetatenilor sa mearga la vot. "Am votat pentru o Uniune Europeana puternica, in care vocea comunitatii maghiare…

- Incurajam comunitatea maghiara ca la alegerile pentru Parlamentul European sa voteze cu UDMR, iar la referendum sa voteze cu DA la ambele intrebari, a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, astazi, la Satu Mare, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Kereskenyi Gabor, presedintele organizatiei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul manifestarilor de comemorare a Revolutiei de la 1848-1849, de la Targu Mures, ca maghiarii traiesc intr-o perioada dificila, atat acasa, cat si in Europa si ca in afara de Uniune, nimeni nu isi va asuma protectia comunitatii. "Iata ca si astazi…

- Consiliul Permanent al UDMR se reunește vineri, 1 martie, la Cluj Napoca, pentru a decide ordinea pe liste a candidaților eligibili la alegerile pentru Parlamentul European. La finalul ședinței, cel mai devreme la ora 15:00, președintele UDMR, Kelemen Hunor va susține declarații de presa la…