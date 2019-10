Stiri pe aceeasi tema

- Atacuri in serie lansate de premierul Viorica Dancila, in Parlament, dupa citirea moțiunii de cenzura. Dancila i-a atacat rand pe rand pe Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, dar și pe senatorul Florin Cițu. Dancila a atacat și opoziția la nivel global."Asta e alianța de conjunctura care…

- „Avem o problema cand vorbim de politica externa și de mandatul dat de ambasadori, fiidca exista președintele Romaniei și exista prim-ministru și ministrul de Externe, adica Guvernul. Ambele instituții au un rol important in ceea ce privește coordonarea politicii noastre externe, dar in ultima perioada…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Oferta nesolicitata de preluare era conditionata de renuntarea de catre LSE la achizitionarea companiei de analiza a datelor Refinitiv. O potentiala tranzactie ar fi ajutat entitatea combinata sa concureze mai bine cu rivali precum ICE si CME din SUA. LSE incearca de mult timp sa-si extinda prezenta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca formatiunea pe care o conduce o va sustine pe liberala Alina Gorghiu la presedintia Senatului, in cazul in care aceasta va candida. "Daca va exista aceasta candidatura, da (o vom sustine, n.r.). Nu avem o problema. Nu e niciun secret.…

- 'Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici cu voturile noastre, nu a avut majoritate de 233 de voturi, deci de atunci nu…

- UDMR nu va sustine si nu va intra intr-un guvern minoritar, a declarat marti liderul formatiunii, Kelemen Hunor. "Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura…

- „Era de așteptat sa se intample ieșirea ALDE de la guvernare, ALDE aștepta o reacție constructiva din partea PSD ceea ce nu s-a intamplat și au rupt coaliția. Din punctul lor de vedere este o decizie fireasca, ceea ce inseamna ca in momentul in care se va produce demisia miniștrilor ALDE și vor ieși…