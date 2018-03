Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care sarbatorește pe data de 15 martie Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Primul ministru spune ca Romania promoveaza dezideratul european “unitate in diversitate”. Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in anul Centenarului Marii Uniri ar fi mai util ca Romania sa inceapa sa construiasca, cu referire la marile proiecte de infrastructura rutiera si feroviara, fiindca festivitatile trec si nu ramane nimic concret in urma lor. "Eu cred ca, in…

- Presedintele UDMR - Apel la dialog Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat tuturor partidelor politice un apel la dialog si colaborare pentru dezvoltarea proiectelor de care România are nevoie. El a declarat la Consiliul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca formatiunea pe care o reprezinta este criticata pentru ca a ajuns la o intelegere cu coalitia PSD-ALDE, dar a subliniat ca doar aceste partide au fost dispuse la dialog,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia minoritatilor si ca situatia maghiarilor nu este nici pe departe rezolvata in tara noastra. Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent al unei vechi familii boieresti,…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu PSD". "Domnul Orban are mai multe probleme, dar are o problema de aritmetica. Daca adunam…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea sa nu va sustine, la fel ca si in 2017, introducerea impozitului pe gospodarie, motivand ca societatea romaneasca nu este pregatita pentru aceasta masura fiscala. "Noi anul trecut am spus ca impozitul global, asa cum a fost prezentat anul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sambata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, in secolul XXI, cand pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa decida liber in privinta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, continua atacul dupa declaratiile facute recent de premierul Mihai Tudose privind o eventuala autonomie a Tinutului Secuiesc. Liderul maghiar a declarat, sambata, la Turda, ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea…

- Serviciul de Asistența Juridica pentru Minoritați ‘Miko Imre’ din cadrul UDMR anunta clasifica declaratiile premierului Mihai Tudose ca “extrem de ingrijoratoare si inspaimantatoare”. “Maghiarii din Transilvania care arboreaza steagul secuiesc, simbolul regional informal a trei județe, au fost amenințați…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- "Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- O rezoluție comuna asupra alinierii conceptelor de autonomie a actorilor politici maghiari din Transilvania a fost semnata luni, 8 decembrie, de catre UDMR, PPMT și PCM. Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi și Zsolt Biro au subliniat ca autodeterminarea in cadrul statului roman a fost conceputa prin dialog…

- UDMR, PCM si PPMT cer, intr-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), conform…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- Uniunea Democrata Maghiara din România, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna în vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-o…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie.Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat pentru Mediafax ca declaratia care urmeaza sa fie semnata…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei. El a reacționat astfel la o declarație a presedintelui Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…

