Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea nu este oportuna in acest moment, pentru ca "societatea, de obicei, nu accepta astfel de decizii".



"Nu este oportuna in acest moment o astfel de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Amnistia si gratierea fac parte din politica penala a unui stat. E o decizie suverana. Dar trece prin lege si foarte bine masurat. Romania a mai avut amnistii si gratieri, de doua-trei ori dupa 1989, dar de fiecare data prin lege. Societatea, de obicei, nu accepta astfel de decizii. In acest…