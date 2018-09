Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nu știe daca PSD a ieșit mai intarit ca partid, dupa ședința CEx de vineri in care a fost dat vot de susținere pentru Liviu Dragnea la șefia formațiunii, declarand ca nu este "psihologul pesediștilor", scrie Mediafax.Intrebat, sambata la Parlament,…

- Presdintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit, la Adevarul Live, despre referendumul privind familia traditionala, despre protestul diasporei si despre colaborarea cu Liviu Dragnea. Liderul UDMR s-a declarat nemultumit de guvernele din ultimii cinci ani si a criticat Opozitia pentru lipsa de deschidere…

- Ludovic Orban a spus ca nu isi reproseaza esecul motiunii de cenzura si ca opozitia poate fi considerata responsabila doar daca nu depune o motiune. "Categoric nu. Chiar ma amuza comentariile unora care totusi nu sunt cu PSD-ul si care au o anumita experienta politica. Cum sa consideri ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus la Galati, referitor la motiunea de cenzura, ca probabil Liviu Dragnea a promis UDMR lucruri pe care el nu le-ar fi promis niciodata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca daca cineva face afirmatii despre situatii nerealiste, nu exista un partener de dialog.

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca nu exista motive de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. "A incalcat Constitutia si decizia Curtii presedintele, astazi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si acum doua saptamani, va spun…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat din nou marti, ca nu sustine si nu exista niciun motiv pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, titreaza News.ro. “A incalcat decizia Cutii si Constitutia presedintele, azi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca UDMR ar trebuie sa susțina moțiunea de cenzura, prin prisma electoratului care i-a votat la alegerile parlamentare. Afirmația vine in contextul in care Kelemen Hunor a spus ca o "negociere" la liderul liberal a inseamnat o cafea, prin data de 20 mai,…