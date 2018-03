Stiri pe aceeasi tema

- Recent ti-ai cheltuit toata agoniseala pe o masina la mana a doua. Ai fost foarte fericit si multumit de ea pret de cateva saptamani, insa iata-te ajuns in situatia in care autovehiculul nu iti mai porneste. Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa…

- Dana Grecu, devenita recent Chera, traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu...

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…

- „Stiu cat rau ne-a facut doamna Monica Macovei, 9 ani, in Parlamentul European. Am vazut atitudinea dumneaei si acest lucru ne-a creat o stare de tristete, pentru ca probleme sunt in multe tari, fiecare tara isi are problemele ei, dar si le rezolva pe plan intern. Nu vii sa iti parasti propria tara…

- Oana Lis a avut parte de un adevarat șoc atunci cand cei doi tineri i-au estimat varsta, scrie click.ro. A ramas fara cuvinte atunci cand aceștia au spus ca are 48 de ani. Mai mult decat atat, concurenții au fost siguri ca varsta cumulata a Oanei și a lui Viorel Lis este una de 130-140 de ani. Revoltat…

- Oamenii de fotbal lanseaza atacuri din ce in ce mai virulente la adresa lui Razvan Burleanu, actualul șef de la FRF. In aceata dimineața, Justin Ștefan, secretarul general de la LPF, s-a implicat in culisele alegerilor de la FRF și l-a atacat pe Burlenau prin intermediul unei postari pe pagina sa de…

- Recent, angajații Inspectoratului de Politie Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au efectuat o percheziție autorizata intr-un apartament, ce aparține unui individ in varsta de 35 ani, anterior judecat, unde au depistat substanțe narcotice.

- Bullyingul este un comportament nedorit, agresiv, in randul copiilor de varsta scolara, dar care se poate mentine si la varsta adulta si care implica un dezechilibru real sau perceput de putere. Este vorba de un comportament ce se repeta sau are tendinta de a se repeta in timp. Psihoterapeutul Erna…

- Gusturile nu se discuta, sau cel putin asa se spune. Totusi, intr-o societate care are acces la absolut orice tip de informatie si care poate face foarte multe fotografii, nu ne este de mirare ca aceste imagini isi fac mereu aparitia.Chiar daca pledam pentru dreptul fiecaruia de a purta ceea ce isi…

- Henry Kissinger, in varsta de 94 de ani, a fost invitat de membrii Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA pentru a oferi consultanta in scopul solutionarii problemelor globale. Alaturi de el au fost chemati fostul secretar de Stat George Shultz, in varsta de 97 de ani, si Richard Armitage, fost subsecretar…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Macaulay Culkin, actorul care a devenit celebru inca de la varsta de 10 ani pentru rolul din „Singur acasa", a povestit despre abuzurile la care a fost supus de catre parinți, de la frageda varsta.

- O familie din Prisacani a fost distrusa din cauza unei posibile intoxicatii cu gaz metan de la butelie: un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar sotia sa, in varsta de 65 de ani, a ajuns in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon". Pacienta a fost preluata, duminica, de medicii din Unitatea de Primire…

- Marea familie Ikea deplange disparitia din viata a celui care a venit cu ideea infiintarii magazinelor aflate sub umbrela retailerului suedez. Afaceristul Ingvar Kamprad, cel care a fondat proiectul Ikea, cunoscutul lant de magazine de mobila si decoratiuni interioare prezent si pe piata autohtona,…

- JENANT… Tudor Polak, presedintele organizatiei municipale PNL Vaslui, remarca prestatia jalnica a celor care conduc acest judet de aproape doua decenii, respectiv PSD-ul lui Dumitru Buzatu. Nemultumirea politicianului porneste de o statistica nationala, in care judetul Vaslui apare ca avand cele mai…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- O însoțitoare de zbor a descoperit motivul pentru care nu ar recomada oamenilor care calatoresc cu avionul sa bea cafea în timpul zborului. „Nu beți cafea în avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E.coli în…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- Connie Sawyer, cea mai in varsta actrita din lume inca in activitate, care a jucat in filme alaturi de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, in Los Angeles, informeaza hollywoodreporter.com.

- Structura anului scolar 2018-2019 | MEN cere parerea parintilor legat de vacante Ministerul Educației Naționale a initiat o consultare prin invita parinții, elevii și profesorii sa isi spuna parerea privind durata minima a anului școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Plen furtunos, marți, 16 ianuarie, la Strasbourg, unde doi europarlamentari – odata reprezentand aceeași țara – Maria Grapini (Romania) și Laszlo Tokes (Ungaria) au avut intervenții pe tema recentului scandal diplomatic, generat de afirmațiile fostului premier, Mihai Tudose, respectiv de atacul asupra…

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Pentru a avea parte de un viitor mai bun, copiii ar trebui sa invete de mici mai multe limbi straine. In anii trecuti, rezultatul la care au ajuns mai multe cercetari a aratat ca, pe langa engleza, spaniola ar trebui invatata inca de la varste fragede, dat fiind numarul mare de tari in care se vorbeste…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- Care este vârsta la care ar trebui sa ne casatorim? Este o întrebare care i-a macinat pe psihologi de-a lungul timpului. O echipa de cercetatori de la o universitate din SUA susține ca a descoperit raspunsul.

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, scrie Agerpres.

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa-si mute ambasada sa din Israel la Ierusalim. „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Un studiu lansat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca gripa sezoniera provoaca pana la 650.000 de decese anual, in toata lumea. In unele cazuri gripa sezoniera, o boala respiratorie contagioasa, cauzata de virusi gripali, poate duce la complicatii severe si chiar deces, avertizeaza…

- Si-a facut zeci de operatii, iar acum se confrunta cu mari probleme de sanatate. Rodrigo Alves, cunoscut sub numele de „papusa umana Ken”, are nevoie de tratamente urgente la fata. In varsta de 34 de ani, Rodrigo Alves s-a trezit ca fata pur si simplu ii arde. Intr-un interviu acordat pentru dailymail.co.uk,…

- Asociația Presei Sportive din Romania, prin vocea președintelui Dumitru Graur, a oferit, la solicitarea Gazetei Sporturilor, un punct de vedere dupa declarațiile lui Chirstoph Daum, fostul selecționer al Romaniei, care a lansat acuze grave la adresa presei din Romania. Neamțul care a stat pe banca naționalei…

- Jenny Thirlaway, in varsta de 46 de ani, si-a ingrijit cu mult devotament sotul bolnav de cancer, Scott, in varsta de 43 de ani. Barbatul a aflat vestea crunta in timp ce gemenii lor, veniti pe lume prematur, se luptau pentru viata lor in spital. Din fericire pentru Scott, chimioterapia a…

- Citeste si: Soarta controversatului proiect de gaze naturale ruso-german Nord Stream 2 a devenit nesigura Entuziasmul nemtilor cu privire la Nord Stream 2 se stinge Grupuri europene de energie ataca amestecul americanilor in controversatul proiect rusesc Nord Stream Oficialul Departamentului american…

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Este unul dintre cele mai mari staruri, cu o viața tumultuoasa și 8 copii cu 5 femei diferite. Rockerul de la The Rolling Stones este un cuceritor chiar și la varsta de 74 de ani. A fost casatorit o singura data cu Bianca Jagger, iar de la divorțul de aceasta din 1997 tot schimba partenerele de viața…

- Este unul dintre cele mai mari staruri, cu o viața tumultuoasa și 8 copii cu 5 femei diferite. Rockerul de la The Rolling Stones este un cuceritor chiar și la varsta de 74 de ani. A fost casatorit o singura data cu Bianca Jagger, iar de la divorțul de aceasta din 1997 tot schimba partenerele de viața…

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel puțin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru citat sambata de The Telegraph.Dr. Nils Bergman din cadrul Universitații Cape Town din Africa de Sud, a declarat ca bebelușii ar trebui sa doarma pe pieptul…

- Dr. Nils Bergman din cadrul Universitatii Cape Town din Africa de Sud, a declarat ca bebelusii ar trebui sa doarma pe pieptul mamei lor in primele saptamani de la nastere. Apoi, ei ar fi bine sa fie lasati in patul mamei lor pana la varsta de cel putin trei ani, arata Daily Mail. Medicul a argumentat…

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel puțin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru citat sambata de The Telegraph, potrivit Agerpres.ro.Dr.

- Copiii ar trebui sa doarma împreuna cu mama lor pâna când împlinesc vârsta de cel puțin trei ani, conform sfaturilor unui medic pediatru citat sâmbata de The Telegraph.

- Formeaza de doi ani un cuplu cu Holland Taylor, actrița din ”Doi barbați și jumatate”, deși intre ele e o diferența de 32 de ani. Recent, Sarah Paulson a vorbit cu mandrie și emoție despre iubirea ce i-o poarta partenerei sale, dar și despre deciziile importante din viața ei. Taylor și Sarah sunt impreuna…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca îsi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara în strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata,…

- Contrat opiniei majoritatii si studiilor anterioare, varsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa implinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atat corpul cat si psihicul femeii, nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, poate ca ar trebui sa se gandeasca foarte serios daca nu este necesar sa produca niște schimbari la ministerul pe care il conduce, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, la finalul unei ședințe care a avut loc la sediul central…