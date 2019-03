Keith Flint, solistul trupei The Prodigy, s-a sinucis. Artistul avea 49 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Solistul formatiei britanice The Prodigy, Keith Flint, a murit luni la varsta de 49 de ani, relateaza Press Association. Politia a confirmat ca un barbat in varsta de 49 de ani a fost gasit decedat in Essex. ”Am fost solicitati sa intervenim luni in ajutorul unui barbat la o adresa din Brook Hill, North…

- Politia se afla inca la locuinta din Essex a lui Keith Flint, dar surse apropiate anchetei au precizat ca nu exista suspiciuni ca acesta ar fi fost omorat. Un apel la serviciile de urgenta a fost inregistrat la ora locala 08.10 (ora 10.10, ora Romaniei), semnalandu-se ca o persoana se afla inconttienta…