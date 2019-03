Keith Flint, deces. Howlett: ”Ș-a pus capăt vieţii” Liam Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, ca Flint 'si-a pus capat vietii' dupa ce politia din Essex a informat in cursul diminetii ca l-a gasit pe cantaretul in varsta de 49 de ani decedat la domiciliul sau. „Sunt in stare de soc, confuz si cu inima franta', a scris compozitorul trupei The Prodigy. Autoritatile au fost alertate in cursul diminetii de luni iar la 8:10 GMT cand au ajuns la domiciliul cantaretului din orasul Dunmow, si l-au gasit pe Flint mort in casa. Politia din Essex a precizat ca un barbat in varsta de 49 de ani a fost gasit mort,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

