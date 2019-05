Keanu Reeves este noua imagine Saint Laurent

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea a venit ieri despre actorul Keanu Reeves: este noua imagine a campaniei pentru barbați lansata de Saint Laurent. Iar atunci cand imaginile au lovit brusc social media, a explodat o imensa simpatie pentru vedeta de la Hollywood.

- [caption id="attachment_45236" align="alignleft" width="300"] Imagine-simbol[/caption] Dupa zeci de ani, in care stația de epurare a apelor uzate de la Valea Mare a devenit o adevarata bomba ecologica pentru regiune, se pare ca problema va fi soluționata. Alexandru Ambros, primarul de Ungheni, a avut…

- O femeie imbracata in alb si cu degetul aratator indreptat spre cer in semn de chemare la revolta a devenit simbolul miscarii de contestare din Sudan, care a inceput dupa ce Guvernul local a decis sa tripleze pretul painii.

- Incendiu puternic in noaptea de marti spre miercuri la Leucusesti, comuna Bethausen. Biserica penticostala din localitate a fost cuprinsa de flacari dupa ce focul izbucnit intr-o anexa s-a extins. Zeci de localnici s-au mobilizat pentru a tine flacarile la distanta de lacasul de rugaciune, insa focul…

- Ploilor torentiale care au inceput inca de vineri au facut ravagii pe insula Creta. Cantitatea marea de apa adunata pe versanți s-a revarsat, acoperind tot ce i-a ieșit in cale. Mai multe case au fost inundate, mașinile au fost luate de viitura și pe cele mai multe drumuri se circula cu dificultate,…

- Sambata dimineața, pe litoralul Marii Negre este in derulare o ampla operațiune, intr-un dosar de trafic de droguri, derulata de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Poliția avertizeaza cetațenii aflați in zona sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja,…

- In constelatia Hercule, la 230 de milioane de ani lumina distanta fata de noi, o lupta prelunga a ajuns la ultimele zvacniri. Doua galaxii care s-au ciocnit, aduse impreuna de gravitatie, sunt gata, in sfarsit, sa depuna armele si sa-si uneasca fortele, devenind una. NASA a facut publica o…