- Adina de la Heaven a nascut, joi, o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Zaynab Maria. Cantareața și partenerul ei de viața, Glance, care are 29 de ani, au fost extrem de emoționați cand au ținut-o pentru prima data in brațe pe micuța lor prințesa. Artista a impartașit vestea ca…

- Daca ti-ai dorit dintotdeauna un smartwatch afla ca acum ai acces la o gama foarte variata unde este imposibil sa nu gasesti un model care sa iti convina. Optiunile sunt foarte variate la iUni si, cu siguranta, acesta este locul potrivit catre care te vei putea orienta. Se gasesc optiuni pentru toate…

- Chiar daca au reușit sa devina celebri și se bucura de admirația intregii lumi, aceste vedete ascund in suflet dureri prin care nimeni nu și-ar dori sa treaca. Iata ce drame le-au marcat viața. Sursa foto: Northfoto.com

- Adela Popescu a vorbit pe contul sau de Instagram despre felul in care decurge viața ei acum ca are doi copii. In prezent, prezentatoarea de televiziune se afla in vacanța, in Cipru, alaturi de soțul ei. „Sunt zile in care de cand ne trezim singurul nostru gand este cu cine lasam baieții. Vrem ”sa scapam”…

- Selfie a devenit la fel de omniprezent ca și McDonald’s – nu poți sa calatorești nicaieri fara sa vezi pe cineva care-și face selfie sau care flutura un selfie stick. Selfie-ul poate fi distractiv și duce la unele dintre cele mai hazlii amintiri dintr-o excursie, atata timp cat se respecta anumite reguli…

- Edith Gonzalez a murit pe 13 iunie 2019 , la varsta de 54 de ani, ca urmare a diagnosticului de cancer ovarian. Inainte de a trece in neființa, actrița de telenovele i-a scris o scrisoare emoționanta fiicei sale, Constanza, in varsta de 14 ani. Edith Gonzalez, conștienta fiind ca moartea se apropie,…

- Daca ai luat vreodata in calcul ideea achizitionarii unui smartwatch, dar nu te-ai hotarat pana acum, cu siguranta vei lua decizia cea buna dupa ce descoperi care sunt principalele avantaje aduse. Aceste gadgeturi sunt tot mai populare, fiind usor de folosit si vin in completarea telefonului cu fel…