Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves și-a lasat amprentele mainilor și picioarelor in cimentul din fața TLC Chinese Theatre din California și a intrat astfel in randul celor mai privilegiați actori de la Hollywood. Actorul cunoscut in special pentru interpretarea rolului Neo din trilogia ''The Matrix'' este unul dintre cele…

- O tanara si-a pierdut memoria in timpul unei calatorii cu trenul, dupa ce a suferit o serie de crize epileptice. S-a trezit la spital si nu-si mai amintea nimic din viata ei! Timpul a trecut, iar barbatul cu care avea o relatie a reusit sa-i fure inima din nou.

- E doliu in lumea muzicii internaționale. Un artist celebru, in varsta de doar 35 de ani, a avut parte de un sfarșit stupid, dupa ce s-a impuscat din greseala in timpul filmarilor pentru un videoclip, potrivit closermag.fr.

- Cantaretul de muzica country american Justin Carter a murit la varsta de 35 de ani, dupa ce s-a impuscat din greseala in timpul filmarilor pentru ... The post Tragedie in timpul filmarilor: Un artist s-a impuscat mortal la inregistrarile pentru noul sau videoclip | VIDEO appeared first on Renasterea…

- Actrita britanica Emilia Clarke, care o întruchipeaza pe Daenerys Targaryen în serialul "Game of Thrones", a anuntat joi ca a suferit doua hemoragii cerebrale în primii ani ai filmarilor la cunoscutul serial de televiziune

- Ras, mancare de calitate si un somn bun sunt principalele ingrediente pentru ''ziua perfecta'' la care ravneste un adult obisnuit din Marea Britanie, conform unui nou studiu citat de The Independent. Un sondaj la care au participat 2.000 de persoane adulte a dezvaluit modul in care…

- Actrita Whoopi Goldberg a dezvaluit, intr-un fragment inregistrat al emisiunii ''The View'', difuzate vineri de postul ABC, ca a fost la un pas de moarte din cauza unei pneumonii cu care s-a luptat timp de o luna, potrivit DPA. "Sunt aici. M-am ridicat si ma pot deplasa. Nu atat de rapid…