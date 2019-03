Keane surprinde cu vestea lansării unui nou album Keane, una dintre cele mai iubite trupe britanice, a anunțat lansarea primului material discografic dupa succesul inregistrat cu albumul „Strangeland” (2012). Dupa doua albume ce i-au propulsat cariera solo, lansate in timpul pauzei luate de trupa Keane, solistul Tom Chaplin s-a reintalnit cu Tim Rice-Oxley (compozitorul și pianistul formației). Ascultand piesele pe care Tim planuia sa le lanseze singur, Tom a fost impresionat de profunzimea și onestitatea lor. De aici pana la o viitoare colaborare nu a fost decat un pas. „M-am gandit ca acelea sunt cele mai personale și vulnerabile cantece pe… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

