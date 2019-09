Keane lansează albumul „Cause & Effect” Keane, una dintre cele mai iubite trupe britanice, lanseaza primul material discografic dupa succesul inregistrat cu albumul „Strangeland” (2012), „Cause & Effect”. Noul album semnat Keane succeda lansarea single-ului „Love Too Much”, o reala mostra de autenticitate și onestitate și o radiografie clara a starii de a fi. Dupa doua albume ce i-au propulsat cariera solo, lansate in timpul pauzei luate de trupa Keane, solistul Tom Chaplin s-a reintalnit cu Tim Rice-Oxley (compozitorul și pianistul formației). Ascultand piesele pe care Tim planuia sa le lanseze singur, Tom a fost impresionat de profunzimea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

