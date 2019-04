Kazka, trupa ucraineana care e pe val inclusiv la noi in țara, lanseaza un nou remix, Plakala [R3HAB]. Piesa anului, aceasta este distincția pe care a primit-o „Plakala” din partea M1 Music Awards in 2018! Succesul ei este atestat și de faptul ca a reușit sa intre in Top 200 iTunes și sa fie pe locul I in Shazam Ucraina și pe locul al optulea la nivel mondial. Clipul piesei este urmarit de peste un milion de ori pe zi, iar Kazka a lansat și varianta in limba engleza a acestui fenomen, intitulata Cry. Piesa se regasește și in primele 20 de poziții in top Shazam Romania și este in urcare, iar pe…