Presedintele interimar al Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti convocarea de alegeri prezidentiale anticipate pentru data de 9 iunie, in urma demisiei surprinzatoare a predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev, luna trecuta, transmite AFP. 'Dragi compatrioti, am decis organizarea alegerilor anticipate la 9 iunie 2019', a indicat Tokaev, intr-o declaratie transmisa la televiziunea de stat. Scrutinul, care era programat pentru aprilie 2020, se va desfasura anticipat in urma renuntarii neasteptate la functie a lui Nursultan Nazarbaev, la 19 martie. Kasim-Jomart Tokav, 65 de ani,…