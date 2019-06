Kazahstan: Poliţia în alertă, după ce protestele declanşate în legătură cu alegerile prezidenţiale au continuat Politia din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, era in stare de alerta marti, in contextul in care protestele izbucnite dupa alegerile prezidentiale au continuat si sute de oameni au fost arestati, au indicat marti surse politienesti citate de Reuters. Alegerile de duminica, in urma carora a fost confirmat in functie Kasim-Jomart Tokaev, aliat al fostului presedinte autoritar Nursultan Nazarbaev, au determinat manifestatii atat in capitala Nursultan cat si la Almati, eveniment rar in fosta republica sovietica din Asia centrala. Desi au scos in strada un numar relativ mic de oameni, doar cateva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a castigat alegerile prezidentiale anticipate care au avut loc duminica aceasta cu 70,6% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala, informeaza AFP. Contracandidatul cel mai bine plasat, Amirjan Kosanov, a obtinut 16,2% in timpul…

- Poliția a reținut sute de persoane în Kazahstan, pe fondul protestelor neautorizate care au avut loc în urma alegerilor prezidențiale anticipate de duminica, pe care oponenții îl considera un exercițiu fals în democrație, relateaza Associated Press citat de Mediafax.Ofițerii,…

- Alegatorii din fosta republica sovietica Kazahstan merg duminica la urne pentru a alege un nou presedinte, pentru prima data in trei decenii, relateaza dpa. Scrutinul prezidential anticipat are loc dupa ce in martie liderul autocrat Nursultan Nazarbaev a demisionat, spre surprinderea generala, si este…

- Laura Codruța Kovesi a ales sa faca prima declarație, dupa alegerile europarlamentare, despre vehiculata sa candidatura la alegerile prezidențiale! Dan Barna, președintele USR, spunea, luni, la Romania TV, ca partidul sau și PLUS ar putea alege intre Kovesi și Dacian Cioloș candidatul la prezidențiale.…

- Laurentino "Nito" Cortizo se declara învingator în alegerile prezidențiale de duminica, dupa o cursa neașteptat de strânsa care l-a plasat la mai puțin de doua puncte diferența de Romulo Roux, scrie Reuters. Cu peste 90% din voturi numarate, Cortizo are un procent…

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters, potrivit Agerpres. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan…

- Politia din Kazahstan a arestat vineri zeci de protestatari in capitala Astana si in cel mai mare oras din tara, Alma-Ata, relateaza reporterii Reuters. Protestele au fost organizate de bancherul Muhtar Abliazov, refugiat in Franta, opozant al fostului presedinte kazah Nursultan Nazarbaev.…